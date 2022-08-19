Як відомо, останній тиждень ЗМІ активно пишуть про відхід півзахисника Руслана Маліновського з Аталанти. Серед ймовірних причин трансферу називають і конфлікт з Гасперіні, і відсутність коштів аби продовжити з українцем контракт на покращених умовах (термін співпраці з бергамасками спливає у червні 2023 року) тощо.

Маліновський отримав несподівану пропозицію з Франції – переговори вже тривають

Як наслідок, у топ-лігах одразу з'явилась низка претендентів на 29-річного гравця. Першим про своє зацікавлення повідомив Ноттінгем Форест, однак його пропозиція (15 млн євро) на влаштувала італійців, які хотіли б отримати за свого лідера не менше 20-22 мільйонів.

Згодом про інтерес до Маліновського заявив Тоттенхем. За інформацією TuttoAtalanta, Руслан готовий на переїзд до табору "шпор", однак лондонці наразі не готові викладати таку суму за гравця, у якого залишився рік контракту. Хотів би бачити у своїх лавах представника Аталанти і французький Марсель, який вже зробив офіційну пропозицію бергамаскам.

За повідомленням GuillaumeMP, у боротьбу за українця включився ще один представник АПЛ – Ньюкасл. Найбагатший клуб АПЛ легко може дозволити собі викласти за зірку Серії А необхідну суму, тож трансферна сага обіцяє бути дуже цікавою.

До слова, вміло підігріває інтерес до переходу і дружина Маліновського – Роксана. Вона першою недвозначно натякнула на вимушений переїзд з Італії, пов'язаний з роботою її чоловіка. А викладені в її Instagram фото Руслана з вітанням англійською мовою, викликають у соцмережах конспірологічні теорії про буцімто узгоджений перехід у Тоттенхем.

Нагадаємо, за три роки в команді Гасперіні Маліновський зіграв 129 матчів, забив 29 голів і 27 разів асистував партнерам. Transfermarkt оцінює Руслана у 28 млн євро.

Маліновський віддав асист у, можливо, прощальному матчі за Аталанту – бергамаски стартували з важкої перемоги в Генуї

Eco di Bergamo : Plusieurs clubs de Premier League sont également intéressés par #Malinovskyi. On parle de Tottenham, Newcastle et Nottingham. pic.twitter.com/cQRxrpkP7g — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 19, 2022