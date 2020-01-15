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Тоттенхем оголосив про перехід Жедсона Фернандеса з Бенфіки

15 січня 12:43 2098 Читать на русском
Тоттенхем оголосив про перехід Жедсона Фернандеса з Бенфіки
Жедсон Фернандес перейшов у Тоттенхем / ФК Тоттенхем

Лондонський клуб підсилився 21-річним португальським хавбеком.

"Шпори" у своєму офіційному твіттері оголосили про перехід Жедсона Фернандеса з Бенфіки. Лондонці взяли 21-річного футболіста в оренду на 18 місяців з правом викупу.

Тоттенхем може замінити травмованого Кейна форвардом Порту – агент Моурінью домовлятиметься з португальцями

Зазначимо, що Жедсон Фернандес зіграв за Бенфіку 7 матчів у поточному чемпіонаті Португалії. Він є вихованцем лісабонського клубу, в основі якого дебютував у минулому сезоні.

Свій перший матч за Тоттенхем молодий португалець може зіграти вже в суботу – команда Моурінью зустрінеться з Уотфордом у рамках 23 туру АПЛ.

Тоттенхем переграв Мідлсбро та пройшов у наступний раунд Кубка Англії

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