Тоттенхем переграв Мідлсбро та пройшов у наступний раунд Кубка Англії

Лондонський Тоттенхем на власному полі здолав Мідлсбро (2:1) в повторному матчі 1/32 фіналу Кубка Англії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Англія, Кубок Англії, 3-й раунд, повторний матч

Тоттенхем – Мідлсбро – 2:1

Голи: Ло Чельсо, 2, Ламела, 15 – Севілл, 83

Ураган "Брендан" зірвав матч Кубка Англії в Мерсисайді

"Шпори" захопили ініціативу з перших хвилин і їхній натиск швидко дав свої плоди. Уже на 2-й хвилині Джованні Ло Чельсо на лінії штрафного перехопив невдалу передачу кіпера Боро Мехіаса, обійшов оборонця і з лівої класно поклав м'яч у дальній нижній кут – 1:0.

Далі більше. На 15-й хвилині Ерік Ламела відібрав м'яч у центрі поля, втік від опонента, продерся крізь ще двох оборонців і спокійно пробив повз воротаря у кут. Тоттенхем, упіймавши кураж, міг доводити рахунок до розгромного ще до перерви, та м'яч надалі оминав сітку воріт гостей.

Другий тайм розподіл сил змінив не надто. Лондонці продовжили контролювати хід поєдинку, а Мідлсбро хіба що активніше йшов в контратаки. Та навіть за такої ситуації "шпори" могли відвантажити Мехіасу ще 2-3 голи – не пощастило Еріксену, Сону та Аллі.

А під завісу поєдинку вдалося забити гостям. Це Гестед виграв верхову боротьбу на підступах до штрафного, а Джордж Севілл підхопив м'яч і більярдним пострілом пробив Гассанігу. На більше Боро не спромігся. У наступному раунді Тоттенхем зіграє проти Саутгемптона на виїзді. Матчі 1/16 фіналу Кубка Англії відбудуться 24-27 січня.