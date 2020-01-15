Тоттенхем може замінити травмованого Кейна форвардом Порту – агент Моурінью домовлятиметься з португальцями

Лондонський клуб активізувався на трансферному ринку в пошуках форварда, який замінить травмованого Харрі Кейна.

"Шпори" планують взяти в оренду з правом викупу нападника Порту Зе Луїша, інформує телеканал SIC Noticias. Переговорами щодо переходу займатиметься відомий агент Жорже Мендеш на прохання наставника лондонського клубу Жозе Моурінью.

Тоттенхем хоче повернути Льоренте через травму Кейна

Нагадаємо, Харрі Кейн отримав пошкодження в матчі 21-го туру АПЛ з Саутгемптоном (0:1). Згодом лікарі діагностували розрив лівого підколінного сухожилля та наполягли на операції, яка пройшла успішно. Нещодавно Моурінью заявив, що лідер "шпор" може повернутися на поле вже у наступному сезоні.

До слова, 28-річний Зе Луїш перейшов у Порту влітку 2019 року з московського Спартака. У поточному сезоні він зіграв за португальський клуб 20 матчів у всіх турнірах і забив 8 голів.

Тоттенхем переграв Мідлсбро та пройшов у наступний раунд Кубка Англії