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Тоттенхэм объявил о переходе Жедсона Фернандеса из Бенфики

15 января 12:43 260 Читати українською
Тоттенхэм объявил о переходе Жедсона Фернандеса из Бенфики
Жедсон Фернандес перешел в Тоттенхэм / ФК Тоттенхэм

Лондонский клуб усилился 21-летним португальским хавбеком.

"Шпоры" в своем официальном твиттере объявили о переходе Жедсона Фернандеса из Бенфики. Лондонцы взяли 21-летнего футболиста в аренду на 18 месяцев с правом выкупа.

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Отметим, что Жедсон Фернандес сыграл за Бенфику 7 матчей в текущем чемпионате Португалии. Он является воспитанником лиссабонского клуба, в основе которого дебютировал в прошлом сезоне.

Свой первый матч за Тоттенхэм молодой португалец может сыграть уже в субботу – команда Моуринью встретится с Уотфордом в рамках 23 тура АПЛ.

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