Каталонський клуб тривалий час стежив за молодим півзахисником Лукасом Бергвалем. Швед виступає Юрденген. Барселона запропонувала за хавбека сім мільйонів євро. Вважалося, що трансфер буде завершено взимку. Сім'я разом з Лукасом кілька днів тому були в Каталонії, де обідали з Деку та оглянули клубну базу.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, оточення гравця повідомило Барселоні, що обрало перейти в Тоттенхем. Велику роль у трансфері зіграв земляк Бергваля Деяна Кулусевскі, який розхвалив клуб. "Шпори" заплатять Юрденгену 10 мільйонів євро без урахування бонусів за перспективного хавбека.

Лукас Бергваль зіграв за Юргорден у 29 матчах. В активі 18-річного півзахисника три голи та одна результативна передача.

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