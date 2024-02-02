Тоттенхем несподівано поцупив з-під носа Барселони гравця, який привіз сім'ю у Каталонію
Барселона втратила трансферну ціль через фінансові проблеми.
Каталонський клуб тривалий час стежив за молодим півзахисником Лукасом Бергвалем. Швед виступає Юрденген. Барселона запропонувала за хавбека сім мільйонів євро. Вважалося, що трансфер буде завершено взимку. Сім'я разом з Лукасом кілька днів тому були в Каталонії, де обідали з Деку та оглянули клубну базу.
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Як повідомляє Фабріціо Романо, оточення гравця повідомило Барселоні, що обрало перейти в Тоттенхем. Велику роль у трансфері зіграв земляк Бергваля Деяна Кулусевскі, який розхвалив клуб. "Шпори" заплатять Юрденгену 10 мільйонів євро без урахування бонусів за перспективного хавбека.
Лукас Бергваль зіграв за Юргорден у 29 матчах. В активі 18-річного півзахисника три голи та одна результативна передача.
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