Кубок Англії: Тоттенхем дотиснув Бернлі, Фулхем переміг представника Чемпіоншипу
Відбулися чергові матчі 1/32 фіналу Кубка Англії. Результати та огляд матчів – в цій новині на "Футбол 24".
Кубок Англії, 1/32 фіналу
Фулхем – Ротерхем – 1:0
Гол: Рід, 24
Тоттенхем – Бернлі – 1:0
Гол: Порро, 79
Фулхем у трьох останніх матчах здобув лише одну перемогу. Але вона пішла на користь команді. В кубковому матчі проти Ротерхема з Чемпіоншипу "дачники" зуміли перемогти й забезпечили собі участь у 1/16 фіналу турніру. Єдиний гол у зустрічі забив Рід ще в середині першого тайму.
Ярмолюк зіграє додатковий матч у Кубку Англії – гол-шедевр забрав перемогу в Брентфорда, який грав у більшості 85 хвилин
Тоттенхем після серії невдач виправив свої результати. "Шпори" у п'яти турах здобули чотири перемоги і один раз програли. У матчі проти Бернлі команді Ангелоса Постекоглу не вистачало ефективності на останніх 30-метрах. Тоттенхем достатньо створив моментів, але не міг їх реалізувати. Утім, і супернику "шпори" дозволяли небагато. Бернлі лише раз зумів пробити у площину воріт. Педро Порро наприкінці матчу вивів свою команду вперед, забивши шедевр з-за меж штрафного майданчика.