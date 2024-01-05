Кубок Англії, 1/32 фіналу

Фулхем – Ротерхем – 1:0

Гол: Рід, 24

Тоттенхем – Бернлі – 1:0

Гол: Порро, 79

Фулхем у трьох останніх матчах здобув лише одну перемогу. Але вона пішла на користь команді. В кубковому матчі проти Ротерхема з Чемпіоншипу "дачники" зуміли перемогти й забезпечили собі участь у 1/16 фіналу турніру. Єдиний гол у зустрічі забив Рід ще в середині першого тайму.

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Тоттенхем після серії невдач виправив свої результати. "Шпори" у п'яти турах здобули чотири перемоги і один раз програли. У матчі проти Бернлі команді Ангелоса Постекоглу не вистачало ефективності на останніх 30-метрах. Тоттенхем достатньо створив моментів, але не міг їх реалізувати. Утім, і супернику "шпори" дозволяли небагато. Бернлі лише раз зумів пробити у площину воріт. Педро Порро наприкінці матчу вивів свою команду вперед, забивши шедевр з-за меж штрафного майданчика.