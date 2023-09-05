Переїзд французького хавбека в Англію виявився невдалим. У складі Тоттенхема Танге Ндомбеле так і не вдалося закріпитися. В сезоні 2022/23 "шпори" відправили півзахисника в оренду в Наполі, але й там він не зміг повернути свою найкращу форму.

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Як повідомляє прес-служба Галатасарая, Танге Ндомбеле приєднався до турецького клубу. "Шпори" відпустили свого гравця в Туреччину в оренду з правом викупу за 15 мільйонів євро. Галатасарай домовився, що сплатить трансферну ціну Тоттенхему рівними частинами протягом 5 сезонів, починаючи з 2025 року.

Нагадаємо, що Ндомбеле перейшов у Тоттенхем із Ліона за 62 мільйони євро. За "шпор" він відіграв 91 матч. В активі Танге 10 голів та дев'ять результативних передач.

Окрім француза, Галатасарай підписав з англійського клубу ще одного футболіста – захисника Давінсона Санчеса.

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