Переезд французского хавбека в Англию оказался неудачным. В составе Тоттенхэма Танге Ндомбеле так и не удалось закрепиться. В сезоне 2022/23 "шпоры" отправили полузащитника в аренду в Наполи, но и там он не смог вернуть свою лучшую форму.

Тоттенхэм избавился от игрока, которого не сумел продать в Россию из-за санкций

Как сообщает пресс-служба Галатасарая, Танге Ндомбеле присоединился к турецкому клубу. "Шпоры" отпустили своего игрока в Турцию в аренду с правом выкупа за 15 миллионов евро. Галатасарай договорился, что оплатит трансферную цену Тоттенхэму равными частями в течение 5 сезонов, начиная с 2025 года.

Напомним, что Ндомбеле перешел в Тоттенхэм из Лиона за 62 миллиона евро. За "шпор" он отыграл 91 матч. В активе Танге 10 голов и девять результативных передач.

Кроме француза, Галатасарай подписал из английского клуба еще одного футболиста – защитника Давинсона Санчеса.

Трансферный дедлайн, лето 2023: Барселона получила желаемое, провал Баварии, экс-игрок Динамо в Шахтере – как это было