Наприкінці липня трансфер Давінсона Санчеса з Тоттенхема в московський Спартак був заблокований урядом Великобританії через санкції, накладені на країну-терориста. Однак "шпори" все ж зуміли позбутися непотрібного їм гравця до закриття літнього трансферного вікна.

Трансфер гравця Тоттенхема в Росію заблокований через санкції

Галатасарай придбав у лондонців Санчеса за 9,5 млн євро. Як інформує офіційний Твіттер турецького клубу, стамбульці виплачуватимуть цю суму рівними частинами протягом п'яти років.

Сам Санчес підписав із Галатасараєм контракт за схемою 4+1, його щорічна зарплата становитиме 3,2 млн євро.

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