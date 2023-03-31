Лондонський клуб офіційно оголосив про відпустку директора з футболу Фабіо Паратічі, допоки триває розгляд його справи проти Італійської федерації футболу (FIGC).

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Функціонер отримав 30-місячну дискваліфікацію в рамках розслідування правопорушень Ювентуса, де він раніше працював. ФІФА задовольнила прохання FIGC розширити санкції за межі Італії, тому Паратічі не міг повноцінно працювати у Тоттенхемі. "Шпори" сподівалися на ефективний італійський тандем з Антоніо Конте, але зараз обоє вже не допоможуть клубу. Формально відпустка Паратічі розрахована до розгляду апеляції, яку він подав на звинувачення FIGC.

Нагадаємо, після звільнення Конте команду прийняв його помічник Крістіан Стелліні. Тоттенхем йде на 4 сходинці, зберігаючи хороші шанси пробитися до групового етапу ЛЧ на наступний сезон.

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