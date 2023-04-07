Лондонцы официально объявили о назначении Скотта Манна главным футбольным директором. Австралиец войдет в совет клуба и возглавит футбольные отделы.

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Манн уже более 20 лет работает в спортивной сфере. Он начал свою карьеру в Сиднейском Организационном комитете на Олимпийских играх 2000 года, а затем перешел в Национальную лигу регби, прежде чем присоединиться к Австралийской футбольной лиге. Затем австралиец получил работу в футбольной империи владельцев Манчестер Сити – City Football Group. С 2010 года выполнял функции генерального директора Мельбурн Сити, а в 2019 году Манна перевели на китайское направление. Для функционера это первый опыт работы в Европе.

Напомним, недавно Тоттенхэм уволил главного тренера Антонио Конте и отправил в вынужденный отпуск Фабио Паратичи, который фактически выполнял функции спортивного директора.

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