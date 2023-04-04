Тоттенхем приїхав на Гудісон Парк вже без Антоніо Конте, але передумов для радикальних змін не було. Наразі командою керує Крістіан Стелліні. Цей фахівець давно працював у штабі італійця, та вже кілька разів підміняв його на тренерській лаві. Тому нікого не здивувало, що сьогодні "шпори" вийшли грати за награною схемою та цілком прогнозованим складом. Не схоже, що тимчасовий тренер готовий радикально відмовитися від того, над чим працював разом із Конте.

У Евертона все простіше. Шон Дайш, замінивши Френка Лемпарда, дуже швидко змінив становище. "Іриски" майже вибралися із зони вильоту (зараз там все вирішують навіть не очки, а додаткові показники), а висока щільність внизу таблиці дозволяє навіть завдяки одній перемозі здійснити стрибок відразу на кілька позицій. Єдина прикрість – механізми мерсисайдців прекрасно працюють без Віталія Миколенка. Українець уже понад місяць не потрапляє до стартового складу. Можливо, саме чергова гра в запасі засмітила Віталія. Це було дуже помітно на передматчевому відео, яке опублікувала прес-служба команди.

Зі стартовим свистком Тоттенхем помчав уперед і ледь не наварив. Господарі зуміли розігнати небезпечну контратаку, яку ударом з лінії штрафного завершував Грей. Трохи не пощастило Демараю – м'яч пройшов поряд з дальньою дев'яткою. Відповідь "шпор" була ще гострішою. Пікфорд не міг завадити Кейну розстрілювати власні ворота, але на допомогу своєму кіперу прийшов Майкл Кін, який і вибив м'яч.

Такий темп лондонці змогли підтримувати лише 15 хвилин. Евертон поступово пристосувався й вирівняв гру. Стежити за подіями на полі було цікаво – висока інтенсивність, багато боротьби (але без грубощів). Не вистачало головного – голів. Зрештою, хоча б моментів. Складалося враження, що командам сказали виконувати вправу на утримання м'яча, забувши про ворота. Єдине, що перервало це заняття – пауза для правовірних мусульман, які дотримуюся суворих приписів Рамадану.

У другому таймі дуже швидко все змінилося. Ні, команди не почали грати в інший футбол – просто гору взяли емоції. На 57-й хвилині Кейн спровокував Дукуре. Той махнув рукою в бік обличчя англійця, а Харрі легко "домалював", щоб усе виглядало дуже трагічно. У підсумку – пряма червона для хавбека Евертона, а Тоттенхему – потенційно понад пів години чисельної переваги. Зрештою, капітана "шпор" також покарали – жовтою карткою, яка не дозволить йому зіграти в суботу проти Брайтона. Десь мав би усміхнутися Роберто Де Дзербі...

Не минуло й 10 хвилин, як "іриски" ще раз шокували власних уболівальників. Майкл Кін припустився жахливої помилки – збив Крістіана Ромеро. Це відбулося в межах штрафного майданчика. Пенальті для Тоттенхема. Харрі Кейн такого не пробачає – форвард без проблем реалізував удар з 11 метрів, відкривши рахунок.

Лише після цього Шон Дайч вирішив, що настав час для Віталія Миколенка. Сьогодні йому дали більше ігрового часу, ніж сумарно за два попередні матчі АПЛ. Ось тільки Евертону потрібно було забивати, а це не зовсім спеціалізація українця. Хоча він все ж спробував активно допомагати в атаці.

Зрештою, Тоттенхем продемонстрував, що поява атакувальних гравців не завжди допомагає. У нашому випадку навіть шкодить. Лукас Моура провів на полі лише 6 хвилин, отримавши червону за грубий фол проти Кіна. Абсолютно логічне й справедливе рішення. Ось так Майкл трішки реабілітувався за привезений пенальті. Однак йому цього було мало. За дві хвилини центрбек змусив Гудісон шаленіти. Кін наважився на карколомний удар з-за меж штрафного. Вийшло бездоганно. М'яч за недосяжною траєкторією влучив у самісіньку дев'ятку. Залишалося 6 хвилин компенсованого часу, за який ніхто не спромігся вирвати перемогу. Нічия!

Цей результат дозволив Тоттенхему ситуативно піднятися у зону Ліги чемпіонів, а Евертону – покинути зону вильоту. "Шпори" мають гірші шанси зберегти прогрес, адже у конкурентів є по кілька матчів у запасі.