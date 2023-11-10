"У Мики ван де Вена травма подколенного сухожилия. Мы сразу знали, что она будет достаточно серьезной. Вероятно, ему понадобится несколько месяцев, до нового года.

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У Мэддисона все гораздо хуже, чем мы думали. Он получил травму лодыжки. На следующий день он чувствовал себя не очень хорошо, поэтому мы отправили его на сканирование. Все плохо – его тоже, наверное, увидим уже в новом году", – Football London цитирует главного тренера "шпор" Ангелоса Постекоглу.

Напомним, летом Тоттенхэм отдал 47 млн евро за Мэддисона и 40 млн за ван де Вена. Оба сразу стали лидерами команды, идущей среди лидеров АПЛ. После 11 туров лондонцы на второй строчке, отставая от Ман Сити на очко.

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