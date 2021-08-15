Тоттенхем – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ
18:28 - Читать на русском
Тоттенхем в рамках 1-го туру АПЛ 2021/22 приймає Манчестер Сіті. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
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Матч 1-го туру АПЛ 2021/22 Тоттенхем – Манчестер Сіті розпочався о 18:30 за київським часом. Відеотрансляція доступна на "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24". Олександр Зінченко розпочав зустріч на лаві запасних.
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Стартові склади
Тоттенхем:
Манчестер Сіті:
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