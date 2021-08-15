Тоттенхэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция центрального матча АПЛ
18:28 - Читати українською
Тоттенхэм в рамках 1-го тура АПЛ 2021/22 принимает Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 1-го тура АПЛ 2021/22 Тоттенхэм – Манчестер Сити начался в 18:30 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Александр Зинченко начал встречу на лавке запасных.
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Стартовые составы
Тоттенхэм:
Манчестер Сити:
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