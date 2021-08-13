Центрбек збірної Іспанії всерйоз зацікавив "шпор", повідомляє The Times.

Лестер оголосив про підписання півфіналіста Євро-2020

Лондонці готують першу пропозицію щодо трансферу Торреса. Контрактом оборонця з "Жовтою субмариною" передбачена клаусула в розмірі 65 млн євро. У Тоттенхемі сподіваються, що левантійці підуть на поступки в перемовинах про перехід. Раніше "шпори" проявляли інтерес до Вестергора, але він перебрався до Лестера.

До слова, в сезоні 2020/21 Пау Торрес провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. За останні кілька місяців іспанець провів по 120 хвилин у восьми поспіль поєдинках плей-офф у різних турнірах.

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