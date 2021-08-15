Команди розпочали досить прогнозовано: Манчестер Сіті більше контролював м'яч, тоді як Тоттенхем грав на контратаках. Чемпіони Англії могли вийти вперед, проте Канселу не зміг точно пробити після рикошету. "Шпори" відповіли гострим ударом Моури – Гюндоган став на шляху м'яча у ворота. Класний момент мав Сон, але після рикошету від Канселу м'яч полетів повз ворота.

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У другому таймі гра проходила за схожим сценарієм. А на початку половини Сон відкрив рахунок у зустрічі, хитнувши Аке та точно поціливши у дальній кут. Манчестер Сіті великими силами пішов у атаку – Гвардіола випустив Де Брюйне та Зінченка, аби відігратись, проте Тоттенхем втримав перемогу.

Тоттенхем здобув перемогу над Манчестер Сіті у дебютному матчі АПЛ під керівництвом Санту – Зінченко зіграв 15 хвилин