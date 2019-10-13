toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Тоттенхем хоче замінити Еріксена лідером Спортінга

13:04 323 Читать на русском
Тоттенхем хоче замінити Еріксена лідером Спортінга
Бруну Фернандеш / Sky Sports

Лондонський Тоттенхем має намір зробити пропозицію щодо придбання хавбека лісабонського Спортінга Бруну Фернандеша.

"Шпори" готові відпустити в інший клуб цілу низку гравців, серед яких – півзахисник Крістіан Еріксен. На данського футболіста вже вишикувалася черга з низки європейських грандів, тож керівники клубу зі столиці Англії вже підшукують заміну одному зі своїх лідерів.

Еріксен остаточно вирішив покинути Тоттенхем

Новим фаворитом босів Тоттенхема став гравець збірної Португалії Бруну Фернандеш, який в останніх двох сезонах демонструє чудову гру в складі Спортінга, інформує A Bola. 25-річного футболіста пов'язували з можливим переходом у Реал та МЮ, але трансфер так і не відбувся.

Нагадаємо, Бруну Фернандеш перейшов у Спортінг влітку 2017-го року з італійської Сампдорії за 7,2 млн євро. У цьому сезоні в його активі 4 голи в 6 матчах чемпіонату Португалії.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
Бернарду елегантним фінтом приборкав м'яч – УЄФА назвав найкращим моментом дня дії майбутнього суперника України
09:40
2342
Теги
Англія Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
7
хв
Словенія
21:45
Австрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук