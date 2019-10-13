Тоттенхем хоче замінити Еріксена лідером Спортінга

Лондонський Тоттенхем має намір зробити пропозицію щодо придбання хавбека лісабонського Спортінга Бруну Фернандеша.

"Шпори" готові відпустити в інший клуб цілу низку гравців, серед яких – півзахисник Крістіан Еріксен. На данського футболіста вже вишикувалася черга з низки європейських грандів, тож керівники клубу зі столиці Англії вже підшукують заміну одному зі своїх лідерів.

Еріксен остаточно вирішив покинути Тоттенхем

Новим фаворитом босів Тоттенхема став гравець збірної Португалії Бруну Фернандеш, який в останніх двох сезонах демонструє чудову гру в складі Спортінга, інформує A Bola. 25-річного футболіста пов'язували з можливим переходом у Реал та МЮ, але трансфер так і не відбувся.

Нагадаємо, Бруну Фернандеш перейшов у Спортінг влітку 2017-го року з італійської Сампдорії за 7,2 млн євро. У цьому сезоні в його активі 4 голи в 6 матчах чемпіонату Португалії.

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