Тоттенхэм хочет заменить Эриксена лидером Спортинга

Лондонский Тоттенхэм намерен сделать предложение о приобретении хавбека лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша.

"Шпоры" готовы отпустить в другой клуб целый ряд игроков, среди которых – полузащитник Кристиан Эриксен. За датским футболистом уже выстроилась очередь из ряда европейских грандов, поэтому руководители клуба из столицы Англии уже подыскивают замену одному из своих лидеров.

Эриксен окончательно решил покинуть Тоттенхэм

Новым фаворитом боссов Тоттенхэма стал игрок сборной Португалии Бруну Фернандеш, который в последние два сезона демонстрирует великолепную игру в составе Спортинга, информирует A Bola. 25-летнего футболиста связывали с возможным переходом в Реал и МЮ, но трансфер так и не состоялся.

Напомним, Бруну Фернандеш перешел в Спортинг летом 2017-го года с итальянской Сампдории за 7,2 млн евро. В этом сезоне в его активе 4 гола в 6 матчах чемпионата Португалии.

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