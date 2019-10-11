Еріксен остаточно вирішив покинути Тоттенхем

Данський півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен найближчим часом має намір змінити чемпіонат.

Президент Тоттенхема Даніель Леві тричі намагався продовжити контракт з Крістіаном Еріксеном. Однак всі спроби завершувалися невдачею. Судячи з усього, керівництво "шпор" змирилося з тим, що датчанин покине клуб.

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За повідомляням іспанського видання Marca, 27-річний хавбек твердо вирішив покинути Тоттенхем. Також Еріксен розраховує перебратися саме в Реал.

Тоттенхем не має наміру втрачати Еріксена вільним агентом і готовий віддати півзахисника за 20-25 мільйонів євро. І якщо раніше для Реала покупка Еріксена не була пріоритетною, то зараз ситуація змінилася через привабливу ​​ціну.

У поточному сезоні Еріксен провів вісім матчів в АПЛ – на його рахунку один гол і одна результативна передача.

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