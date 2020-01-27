toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КОБИ БРАЯНТ ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО БРЕСТ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тоттенхэм хочет избавиться от четырех игроков до конца января – известен "черный список" Моуринью

20:17 213 Читати українською
Тоттенхэм хочет избавиться от четырех игроков до конца января – известен "черный список" Моуринью
Жозе Моуринью / Сайт Тоттенхэма

Тоттенхэм надеется устроить массовую чистку состава в последние дни зимнего трансферного окна.

Четверо игроков "шпор" могут покинуть клуб, информирует Evening Standard.

Тоттенхэм нацелился на трансфер соперника сборной Украины

Несколько команд АПЛ готовы арендовать защитников Дэнни Роуза и Кайла Уокера-Питерса. Тоттенхэм не прочь оформить полноценные трансферы обоих англичан, однако ни один из претендентов не хочет удовлетворять финансовые аппетиты "шпор". В зоне риска еще один защитник Хуан Фойт и опорник Виктор Ваньяма – аргентинец и кениец тоже не входят в планы Моуринью.

К слову, после 24 туров АПЛ Тоттенхэм занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 34 очка.

Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікенду

blog_ava
Наполи удержал победу над Ювентусом: провал туринцев, преждевременная радость "Партенопеи", перформанс Инсинье и Роналду
04:55
1182
Теги
Трансферы Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Кайл Уокер-Питерс Кайл Уокер-Питерс Хуан Фойт Хуан Фойт Дэнни Роуз Дэнни Роуз Виктор Ваньяма Виктор Ваньяма Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
    Світ — 26 янв2788 Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
56
мин
Борнмут
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук