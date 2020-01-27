Тоттенхэм хочет избавиться от четырех игроков до конца января – известен "черный список" Моуринью

Тоттенхэм надеется устроить массовую чистку состава в последние дни зимнего трансферного окна.

Четверо игроков "шпор" могут покинуть клуб, информирует Evening Standard.

Тоттенхэм нацелился на трансфер соперника сборной Украины

Несколько команд АПЛ готовы арендовать защитников Дэнни Роуза и Кайла Уокера-Питерса. Тоттенхэм не прочь оформить полноценные трансферы обоих англичан, однако ни один из претендентов не хочет удовлетворять финансовые аппетиты "шпор". В зоне риска еще один защитник Хуан Фойт и опорник Виктор Ваньяма – аргентинец и кениец тоже не входят в планы Моуринью.

К слову, после 24 туров АПЛ Тоттенхэм занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 34 очка.

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