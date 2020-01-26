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Тоттенхем націлився на трансфер суперника збірної України

17:16 701 Читать на русском
Тоттенхем націлився на трансфер суперника збірної України
Стевен Бергвейн / Getty Images

Тоттенхем може оформити перехід нападника ПСВ Стевена Бергвейна до кінця трансферного вікна.

Нападник сподівається перебратися у більш статусний чемпіонат, інформує Telegraaf.

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Бергвейн відкрито заявив керівництву ПСВ про бажання покинути клуб, тому головний тренер "фермерів" Ернест Фабер залишив форварда поза заявкою на матч 20 туру Ередивізі проти Твенте. Саме Тоттенхем став головним претендентом на 22-річного нідерландця. Контракт Бергвейна з ейндховенцями розрахований до літа 2023 року, у сезоні 2019/20 він відзначився 5 голами у 16 матчах.

До слова, зірка ПСВ є основним гравцем у збірній Нідерландів, яка гратиме проти України на груповому етапі Євро-2020.

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