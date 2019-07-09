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Бейл міг зрівнятись з Роналду за зарплатою – Реал став на заваді

12:42 476 Читать на русском
Бейл міг зрівнятись з Роналду за зарплатою – Реал став на заваді
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал відхилив пропозицію китайського клубу щодо вінгера Гарета Бейла.

Гарет Бейл отримав неймовірну пропозицію від китайського клубу, повідомляє El Chiringuito. За інформацією видання, валлієць заробляв би вдвічі більше, ніж у Реалі.

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Нинішня зарплата Бейла у Мадриді становить 15 млн євро на рік, тоді як у Піднебесній йому були готові платити 30 млн. Стільки ж заробляє Кріштіану Роналду в Ювентусі.

На заваді став мадридський Реал Хоча "вершкові" прагнуть позбутись травматичного гравця, Флорентіно Переса не влаштувала пропозиція китайців.

Нагадаємо, Реал цього літа вже витратив близько 250 млн євро на суттєве оновлення команди, підписавши Едера Мілітао, Луку Йовіча, Едена Азара та Ферлана Менді.

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