Тоттенхем – Аякс: анонс першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Тоттенхем в рамках першого півфіналу ЛЧ приймає на своєму полі Аякс. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Тоттенхем – Аякс

30 квітня, 22:00, Лондон, "Тоттенхем Хотспур Стедіум"

Головний арбітр: Матео Лаос (Іспанія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Дана пара півфіналістів стала головною сенсацією поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Замість Тоттенхема та Аякса всі експерти та вболівальники прогнозували двобій Манчестер Сіті проти Ювентуса, однак не все сталося, як гадалося. "Шпори" та "аяксиди" в ефектних поєдинках вибили грандів, проявивши себе настільки шикарно, що втрачати будь-кого з них немає ніякого бажання. Тим не менш, до фіналу повинен пройти лише один.

Виділити фаворита у цьому матчі важко. Теоретично, сильніше повинен виглядати Тоттенхем, який на новій арені грає з неймовірними натхненням – втім, вигравши чотири домашні зустрічі, "шпори" несподівано згоріли Вест Хему в п'ятій. Мінусом також стане відсутність Сона та Кейна – головної ударної сили лондонців, без якої доводиться сподіватися лише на Моуру та резервіста Льоренте. Проблемним є і характер команди, який то дозволяє вибити Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів, то призводить до поразок Саутгемптону. Дуже яскраво ця особливість проявилася у позаминулому турі, де скромний Брайтон на виїзді 88 хвилин тримав нульову нічию з "півнями", поки не пропустив після потужного "наклболу" від Еріксена.

Сильною стороною Тоттенхема, в першу чергу, є тренер. Маурісіо Почеттіно дуже якісно готується до важливих поєдинків і неймовірно потужно проявляє себе в керуванні грою. Він гнучкіший за Еріка Тен Хага, який старається не відступати від 4-3-3 й більше піклується про те, щоб працював його стартовий задум – іспанець же підлаштовується під конкретного суперника й регулярно перебирає по 2-3 схеми за матч. Його ідеї складні й вимагають наявності дуже розумних футболістів, а також гарної зіграності – втім, у "шпор" з цим проблем немає. Команда настільки сильно укомлектована, що вже цілий рік не робить трансферів, а в центрі діють Аллі та Еріксен – справжні інтелектуали від футболу; зокрема, саме Деле своїми грамотними переміщеннями вимкнув Фернандіньо у чвертьфіналі ЛЧ. Словом, Тоттенхему є що запропонувати казковому супернику.

Аякс у поточному сезоні вражає всю Європу. Підопічні Еріка Тен Хага на груповому етапі не програли жодного поєдинку й розписали 3:3 з Баварією, а далі всі знають – розгром Реала на "Бернабеу" та фантастичний другий тайм у Турині принесли амстердамцям півфінал Ліги чемпіонів. Найбільш вражаючим є той факт, що голландці реально виглядали сильнішими за своїх суперзіркових суперників, демонструючи при цьому красивий атакувальний футбол. Ефектні комбінації, дотепні обіграші, купа шедевральних голів – все це про Аякс, хоча це не єдина його чеснота.

Аякс – це шикарно підготовлений у тактичному плані колектив, на пресинг-машину якого не знайшов протидії навіть такий сильний тренер, як Массімо Аллегрі. Вся його гра будується через створення більшостей у зоні м'яча та швидкі широкі атаки з кількома варіантами продовження.

Це вимагає дуже розумних переміщень футболістів в залежності від ситуації – центрбеків в опорну зону, опорників у напад, форвардів у фланги та центр, тощо. Інтелект підопічних Тен Хага дозволяє проводити маневри безболісно, а фізична форма тим паче не повинна підкачати. Перед півфіналом проти Тоттенхема голландська ліга вирішила перенести цілий тур чемпіонату, аби Аякс зміг якісно підготуватись.

Втім, навіть Аякс не є ідеальним. Побоювання викликає психологічний стан амстердамців – Ліга чемпіонів кожного року дарує якусь команду-сенсацію, однак на вирішальних стадіях такі колективи часто перегорають. Крім того, варто не забувати про складний матч проти Реала вдома та обидві гри з Юве. І Сантьяго Соларі, і Массімо Аллегрі зуміли протягом поєдинку хоча б на деякий час осідлати пресинг аяксидів та перегорнути гру на свій лад, хоча голландці потім все одно забирали ініціативу. Почеттіно досвідченіший за Тен Хага, тому так же легко, як на "Бернабеу", вже не буде.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Тоттенхем та Аякс лише одного разу перетиналися в єврокубках. У сезоні 1981/82 вони провели двобій в рамках 1/16 фіналу Кубка Володарів Кубків. В обох матчах перемогли "шпори": на виїзді вони розбили амстердамців з рахунком 1:3, а вдома святкували розгром – 3:0.

2. Аякс є чотириразовим володарем Кубка Ліги чемпіонів, а от Тоттенхем навіть у півфінал цього турніру потрапив вперше за 57 років.

3. Аякс не грав у півфіналах Ліги чемпіонів з 1997 року.

4. У складі Тоттенхема виступає чотири вихованця Аякса – Ян Вертонген, Тобі Алдервейрельд, Давінсон Санчес та Крістіан Еріксен.

5. Протистояння Тоттенхема та Аякса іменують єврейським дербі. Фанатів Тоттенхема традиційно іменують "євреями", їх президент також відноситься до даної національності, а на трибунах в Амстердамі часто можна помітити державний прапор Ізраїля. Найбільше фанатське угруповування лондонців має назву Yid Army й дружить з ультрас Аякса.

Кадрова ситуація

Тоттенхем зіткнувся з жахливими втратами. Через пошкодження не зможуть зіграти Серж Ор'є, Харрі Вінкс та Ерік Ламела, але вони є гравцями ротації – втім, це все одно обмежує Почеттіно. Головною ж проблемою є відсутність Харрі Кейна та Сон Хин Міна – перший загримів у лазарет до завершення сезону, а другий нарвався на дискваліфікацію. Ймовірно, корейця замінить мобільний Лукас Моура, який змінюватиме позицію протягом зустрічі в залежності від задач. Під питанням також знаходиться участь у грі Яна Вертонгена та Мусси Сіссоко – вони повернулися до тренувань у загальній групі лише кілька днів тому.

Аякс підходить до зустрічі в оптимальному складі. З дискваліфікації повернувся Ніколас Тальяфіко, а з лікарняного ліжка вже піднявся Нуссаїр Мазрауї – це два основних фулбека амстердамської команди. Щоправда, марокканець в останньому матчі проти Вітесса участі не приймав, тому щодо його появи в основі на Тоттенхем існують певні сумніви. Лише Карел Ейтінг точно не зможе зіграти у Лондоні через травму, однак він все одно є гравцем глибокого запасу.

Орієнтовні склади на матч Тоттенхем – Аякс

Тоттенхем: Льоріс – Тріпп'єр, Алдервейрельд, Вертонген, Роуз – Ваньяма, Дайєр – Еріксен, Моура, Аллі – Льоренте

Аякс: Онана – Велтман, Де Лігт, Блінд, Тальяфіко – Шьоне, Ван Де Беек, Де Йонг – Зієш, Тадіч, Нерес

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Дуже складна пара для прогнозів. Команди мають свої переваги та недоліки, але загалом виглядають рівно. Тоттенхем грає у більш потужному чемпіонаті та є гнучкішим у тактичному плані, однак ці плюси нівелюються страшними кадровими втратами. Ймовірно, через це Почеттіно зі старту вдасться до більш оборонної схеми 4-2-3-1, як у першому чвертьфіналі проти Манчестер Сіті, а далі буде реагувати по ситуації. Цілком можливим, але маловірогідним є варіант з виходом у три захисники – в будь-якому випадку, ставка буде робитися на максимальне зменшення простору в центрі. Тоттенхем не має права дати гостям розігрувати тут більшість з м'ячем або залишатися без опіки.

Аякс провів вражаючий сезон, але півфінал – це окрема історія. В таких поєдинках на перше місце виходять обережність та прагматизм, що для романтичного футболу голландців не зовсім в тему. Тим не менш, кадрова комплектація команди відповідає рівню топ-клубу, тому морально-психологічні складнощі не повинні стати критичними. Аякс нав'язував свій сценарій та обов'язково забивав дуже незручним у тактичному плані суперникам, тому і в Лондоні можна прогнозувати подібний варіант розвитку подій. Втім, навіть під час своїх найкращих поєдинків амстердамці не залишали власні ворота сухими – саме тому сьогодні цілком вірогідною є результативна нічия.