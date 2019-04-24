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Аякс встановив черговий рекорд серед нідерландських команд

09:36 477 Читать на русском
Аякс встановив черговий рекорд серед нідерландських команд
Душан Тадіч / фото із соцмереж

Нідерландський Аякс вражає своєю результативністю у поточному сезоні.

Півфіналіст Ліги чемпіонів у цьому сезоні вразив ворота суперника вже 160 разів, що є рекордом для нідерландських команд за всю історію, повідомляє Squawka Football.

Аякс встановив клубний рекорд за забитими голами

Примітним є те, що майже у третині забитих голів безпосередньо взяв участь вінгер "аяксидів" Душан Тадіч. У його активі 34 голи та 19 результативних передач.

Все заради Аякса – у Нідерландах перенесли тур чемпіонату через вихід амстердамців у півфінал ЛЧ

До слова, нещодавно Аякс вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, у чемпіонаті Нідерландів підопічні Тен Хага посідають 1 місце з відривом від ПСВ у три очки.

Теги
Аякс Аякс Нідерланди
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