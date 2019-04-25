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Сон засмучений, що не зіграє проти Аякса у півфіналі Ліги чемпіонів

25 квітня 23:22 160 Читать на русском
Сон засмучений, що не зіграє проти Аякса у півфіналі Ліги чемпіонів
Сон Хин Мін / фото із соцмереж

Нападник Тоттенхема Сон Хин Мін шкодує, що не зможе зіграти в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Аяксом.

 

"Намагаюся зберігати позитивний настрій, але пропуск першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів змушує мене сумувати і хвилюватися.

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Я, швидше за все, буду сильно нервувати, спостерігаючи за грою з трибун. Я довіряю команді, тому не турбуюся за результат.

Хочу грати в кожному матчі. Я отримую задоволення від футболу і, звичайно, хочу грати у півфіналі", – цитує Сона Sky Sports.

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Нагадаємо, Тоттенхем у драматичному чвертьфіналі Ліги чемпіонів здолав Манчестер Сіті, а за вихід у фінал посперечається з Аяксом.

Теги
Сон Хин Мін Сон Хин Мін Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Аякс - Тоттенхем
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