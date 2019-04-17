toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЮВЕНТУС - АЯКС МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР В'ЯЧЕСЛАВ ШЕВЧУК

"Бейбі-Аякс дав урок". Не зовсім сенсація, герої Тен Хага кращі за легенд 90-х, шалені прибутки та фіаско Ювентуса

13:17 1022 Читать на русском
"Бейбі-Аякс дав урок". Не зовсім сенсація, герої Тен Хага кращі за легенд 90-х, шалені прибутки та фіаско Ювентуса
Аякс тріумфує / Ajax
r.savriy Роман Саврій

Аякс у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів здолав на виїзді Ювентус і вийшов у півфінал турніру. Все найцікавіше про неймовірний шлях нідерландців – у нашому матеріалі.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

Аякс не ставав чемпіоном Нідерландів з 2014-го року. Відповідно, у груповий етап Ліги чемпіонів команда мусила пробиватися через кваліфікацію. Тричі поспіль були провали: Рапід, Ростов, Ніцца. Минулий єврокубковий сезон завершився для амстердамців ще влітку – вони не вийшли навіть у групу Ліги Європи, поступившись Русенборгу. Рік тому Аякс у рейтингу УЄФА перебував нижче за Динамо на 8 позицій, що ніяк не показує силу колективу, але характеризує його останні виступи.

Ювентус – Аякс: 19-річний капітан творить казку для гостей, Динамо причетне до рекорду ЛЧ, а одного Роналду – замало

Цей сезон вже став казкою для "божих синів". Аякс – перший півфіналіст Ліги чемпіонів, який пройшов 3 раунди кваліфікації. Шлях хлопців Еріка Тен Хага розпочався ще в липні. Відтоді вони зустрілися з 8-ма суперниками: жодному з них не програли за сумою двох матчів, кожного переважали за кількістю ударів. Цей факт дає розуміння, що таке нинішній Аякс – команда, яка грає у свій футбол, яка не закривається ні від кого. Найбільше ударів отримало Динамо, однак саме проти віце-чемпіона України амстердамці провели єдиний матч без голів.

Аякс у ЛЧ-2018/19:

Штурм – 5:1 (тут і далі за сумою двох матчів), удари – 27:17
Стандард – 5:2, удари – 29:24
Динамо – 3:1, удари – 46:16
Бенфіка – 2:1, удари – 27:25
АЕК – 5:0, удари – 32:9
Баварія – 4:4, удари – 32:29
Реал – 5:3, удари – 35:33
Ювентус – 3:2, удари – 33:20

Попередній раз Аякс виходив у півфінал Ліги чемпіонів у сезоні-1996/97. Капітан Маттейс Де Лігт тоді ще не народився. Вчора він забив вирішальний гол Ювентусу, який вивів команду в топ-4 вперше за 22 роки. М'яч Маттейса – 20-й у виконанні тінейджерів (до 20 років) Аякса в ЛЧ, що є рекордом.

Друга за цим показником Барселона – наступний клуб Френкі Де Йонга та, ймовірно, Маттейса Де Лігта. Головний конкурент каталонців за 19-річного капітана Аякса (Баварія) вибув з боротьби. Вчора Де Лігт провів чудовий матч у Турині. На його рахунку 3 виграні верхові дуелі та 10 вибивань – найбільше, ніж будь-хто в цій ЛЧ проти Ювентуса.

Партнери Де Лігта на флангах оборони Джоел Велтман (найкращий за відборами – 4) та Дейлі Сінкгравен (найкращий за підбираннями – 9) також відіграли чудово. Загалом на захист прекрасно працювала вся команда, стерши Ювентус у другому таймі з поля.

Чого варті перфоманси Лассе Шьоне та Френкі де Йонга, підключався Хакім Зієш, неймовірний обсяг виконав номінальний "десятий номер" Донні ван де Беек (7 підбирань, 3 відбори), який встиг проявити себе і попереду (4 удари та 1 гол). Його вже вважають найбільш недооціненим у цій юній братії.

А от Френкі Де Йонга давно всі оцінили як належить. Хавбек вийшов на матч проти Юве з пошкодженням, але це не завадило йому видати черговий зразковий поєдинок в роботі з м'ячем. Френкі знову став лідером команди за кількістю передач, як і проти Реала та Ювентуса раніше. Хлопчина забезпечує Аяксу розкішний вихід з оборони. Помилуйтеся цим білд-апом амстердамців.

Колектив Еріка Тен Хага порівнюють з феєричними "божими синами" дев'яностих. У дечому нинішнє покоління вже перевершило легенд. Аякс забив 32 голи у поточній Лізі чемпіонів і 155 голів у всіх турнірах цього сезону – найкращі результати в історії клубу. Півфінал ЛЧ – величезний успіх для цих хлопців, але в роздягальні після матчу не було дуже гучного святкування. Пострибали трішки для камер, а потім Де Йонг і ван де Беек спокійно говорили, що могли обіграти Юве з більшим рахунком. Тренер також вважав, що долю дуелі можна було вирішити й раніше.

Абсолютно нормальна ситуація. Це не фарт, суддівські подарунки чи стрибок вище голови, а реальний розклад сил. Аякс просто зробив свою роботу. Хай як би там не говорили про точний розрахунок Аллегрі та силу й клас Ювентуса, але в двоматчевому протистоянні сильнішими були саме амстердамці. Сенсація? Так. Але сенсація в тому, що Аякс зіграв краще, а не в тому, що він пройшов.

Амстердамці продовжують дарувати вболівальникам казку. Клуб зі слабкої ліги, з невеликим бюджетом і без зірок може спокійно виходити у півфінал Ліги чемпіонів. І не треба легкого жеребу, чи "автобуса" на полі. Можна діяти з позиції сили проти грандів, які виграють по 3 поспіль Ліги чемпіонів і 8 років домінують в елітному чемпіонаті. Недарма Карлес Пуйоль, Антуан Грізманн і ще низка футболістів респектують Аяксу.

За цю Лігу чемпіонів нідерландська команда заробила майже 100 мільйонів євро, ще приблизно вдвічі більше влітку принесе продаж своїх молодих (і не тільки) талантів: Де Йонга (вже проданий у Барсу за 75 млн), Де Лігта, Нереса, ван де Беека, Зієша. Можливо, й головного тренера Еріка Тен Хага, чию філософію почали активно вивчати. Принаймні, його асистента Альфреда Схрьодера вже захантив Хоффенхайм – з наступного сезону Альфред замінить Юліана Нагельсманна.

Френкі де Йонг: 20-й голландець у Барселоні, унікальний талант на 86 млн, скромність і дуже красива дівчина

Що стосується Ювентуса, то виліт від представника не топ-ліги – це катастрофа. Три головні італійські газети розвалюють свого чемпіона. "Великий Аякс, виграла правильна команда", – визнає туринський Tuttosport. "Кінець шляху. Ювентус прощається з Лігою чемпіонів: бейбі-Аякс дав урок", – пише La Gazzetta dello Sport. "Апокаліпсис. Юве вилетів з Ліги чемпіонів: безкінечна одержимість", – бідкається Corriere dello Sport.

Перші сторінки обох видань зайняті засмученим Кріштіану Роналду – португалець вперше з 2010-го не вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Шанси Кріша на повернення "Золотого м'яча" зійшли на ні. Голландські хлопчаки його зупинили. Щоправда, до самого Роналду претензій не так багато. Він забив Аяксу в обох матчах, виклався на повну, але його магії не вистачило.

Важлива тема в італійських ЗМІ – чи варто залишатися Массіміліано Аллегрі. Сам коуч сказав, що прийняв рішення надалі працювати з командою, президент клубу Андреа Аньєллі підтвердив, що проект продовжить розвиватися з Максом. Претензії Ювентуса на європейську корону знову відкладаються – ця Ліга чемпіонів стала розчаруванням.

Теги
Аякс Аякс Ліга чемпіонів Донні ван де Беєк Донні ван де Беєк Ювентус - Аякс Френкі де Йонг Френкі де Йонг Роман Саврій Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Статті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
42
хв
Манчестер Сіті
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук