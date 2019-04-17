"Бейбі-Аякс дав урок". Не зовсім сенсація, герої Тен Хага кращі за легенд 90-х, шалені прибутки та фіаско Ювентуса

Аякс у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів здолав на виїзді Ювентус і вийшов у півфінал турніру. Все найцікавіше про неймовірний шлях нідерландців – у нашому матеріалі.

Аякс не ставав чемпіоном Нідерландів з 2014-го року. Відповідно, у груповий етап Ліги чемпіонів команда мусила пробиватися через кваліфікацію. Тричі поспіль були провали: Рапід, Ростов, Ніцца. Минулий єврокубковий сезон завершився для амстердамців ще влітку – вони не вийшли навіть у групу Ліги Європи, поступившись Русенборгу. Рік тому Аякс у рейтингу УЄФА перебував нижче за Динамо на 8 позицій, що ніяк не показує силу колективу, але характеризує його останні виступи.

Ювентус – Аякс: 19-річний капітан творить казку для гостей, Динамо причетне до рекорду ЛЧ, а одного Роналду – замало

Цей сезон вже став казкою для "божих синів". Аякс – перший півфіналіст Ліги чемпіонів, який пройшов 3 раунди кваліфікації. Шлях хлопців Еріка Тен Хага розпочався ще в липні. Відтоді вони зустрілися з 8-ма суперниками: жодному з них не програли за сумою двох матчів, кожного переважали за кількістю ударів. Цей факт дає розуміння, що таке нинішній Аякс – команда, яка грає у свій футбол, яка не закривається ні від кого. Найбільше ударів отримало Динамо, однак саме проти віце-чемпіона України амстердамці провели єдиний матч без голів.

Аякс у ЛЧ-2018/19:



Штурм – 5:1 (тут і далі за сумою двох матчів), удари – 27:17

Стандард – 5:2, удари – 29:24

Динамо – 3:1, удари – 46:16

Бенфіка – 2:1, удари – 27:25

АЕК – 5:0, удари – 32:9

Баварія – 4:4, удари – 32:29

Реал – 5:3, удари – 35:33

Ювентус – 3:2, удари – 33:20

Попередній раз Аякс виходив у півфінал Ліги чемпіонів у сезоні-1996/97. Капітан Маттейс Де Лігт тоді ще не народився. Вчора він забив вирішальний гол Ювентусу, який вивів команду в топ-4 вперше за 22 роки. М'яч Маттейса – 20-й у виконанні тінейджерів (до 20 років) Аякса в ЛЧ, що є рекордом.

Друга за цим показником Барселона – наступний клуб Френкі Де Йонга та, ймовірно, Маттейса Де Лігта. Головний конкурент каталонців за 19-річного капітана Аякса (Баварія) вибув з боротьби. Вчора Де Лігт провів чудовий матч у Турині. На його рахунку 3 виграні верхові дуелі та 10 вибивань – найбільше, ніж будь-хто в цій ЛЧ проти Ювентуса.

Партнери Де Лігта на флангах оборони Джоел Велтман (найкращий за відборами – 4) та Дейлі Сінкгравен (найкращий за підбираннями – 9) також відіграли чудово. Загалом на захист прекрасно працювала вся команда, стерши Ювентус у другому таймі з поля.

Чого варті перфоманси Лассе Шьоне та Френкі де Йонга, підключався Хакім Зієш, неймовірний обсяг виконав номінальний "десятий номер" Донні ван де Беек (7 підбирань, 3 відбори), який встиг проявити себе і попереду (4 удари та 1 гол). Його вже вважають найбільш недооціненим у цій юній братії.

А от Френкі Де Йонга давно всі оцінили як належить. Хавбек вийшов на матч проти Юве з пошкодженням, але це не завадило йому видати черговий зразковий поєдинок в роботі з м'ячем. Френкі знову став лідером команди за кількістю передач, як і проти Реала та Ювентуса раніше. Хлопчина забезпечує Аяксу розкішний вихід з оборони. Помилуйтеся цим білд-апом амстердамців.

I mean this build-up by Ajax is one of the most beautiful things I've seenpic.twitter.com/Toq1ZLcLck — USMNT Videos (@USMNTvideos) 16. April 2019

Колектив Еріка Тен Хага порівнюють з феєричними "божими синами" дев'яностих. У дечому нинішнє покоління вже перевершило легенд. Аякс забив 32 голи у поточній Лізі чемпіонів і 155 голів у всіх турнірах цього сезону – найкращі результати в історії клубу. Півфінал ЛЧ – величезний успіх для цих хлопців, але в роздягальні після матчу не було дуже гучного святкування. Пострибали трішки для камер, а потім Де Йонг і ван де Беек спокійно говорили, що могли обіграти Юве з більшим рахунком. Тренер також вважав, що долю дуелі можна було вирішити й раніше.

Абсолютно нормальна ситуація. Це не фарт, суддівські подарунки чи стрибок вище голови, а реальний розклад сил. Аякс просто зробив свою роботу. Хай як би там не говорили про точний розрахунок Аллегрі та силу й клас Ювентуса, але в двоматчевому протистоянні сильнішими були саме амстердамці. Сенсація? Так. Але сенсація в тому, що Аякс зіграв краще, а не в тому, що він пройшов.

Амстердамці продовжують дарувати вболівальникам казку. Клуб зі слабкої ліги, з невеликим бюджетом і без зірок може спокійно виходити у півфінал Ліги чемпіонів. І не треба легкого жеребу, чи "автобуса" на полі. Можна діяти з позиції сили проти грандів, які виграють по 3 поспіль Ліги чемпіонів і 8 років домінують в елітному чемпіонаті. Недарма Карлес Пуйоль, Антуан Грізманн і ще низка футболістів респектують Аяксу.

Congratulations @AFCAjax you are amazing guys — Carles Puyol (@Carles5puyol) 16. April 2019

За цю Лігу чемпіонів нідерландська команда заробила майже 100 мільйонів євро, ще приблизно вдвічі більше влітку принесе продаж своїх молодих (і не тільки) талантів: Де Йонга (вже проданий у Барсу за 75 млн), Де Лігта, Нереса, ван де Беека, Зієша. Можливо, й головного тренера Еріка Тен Хага, чию філософію почали активно вивчати. Принаймні, його асистента Альфреда Схрьодера вже захантив Хоффенхайм – з наступного сезону Альфред замінить Юліана Нагельсманна.

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Що стосується Ювентуса, то виліт від представника не топ-ліги – це катастрофа. Три головні італійські газети розвалюють свого чемпіона. "Великий Аякс, виграла правильна команда", – визнає туринський Tuttosport. "Кінець шляху. Ювентус прощається з Лігою чемпіонів: бейбі-Аякс дав урок", – пише La Gazzetta dello Sport. "Апокаліпсис. Юве вилетів з Ліги чемпіонів: безкінечна одержимість", – бідкається Corriere dello Sport.

Перші сторінки обох видань зайняті засмученим Кріштіану Роналду – португалець вперше з 2010-го не вийшов у півфінал Ліги чемпіонів. Шанси Кріша на повернення "Золотого м'яча" зійшли на ні. Голландські хлопчаки його зупинили. Щоправда, до самого Роналду претензій не так багато. Він забив Аяксу в обох матчах, виклався на повну, але його магії не вистачило.

Важлива тема в італійських ЗМІ – чи варто залишатися Массіміліано Аллегрі. Сам коуч сказав, що прийняв рішення надалі працювати з командою, президент клубу Андреа Аньєллі підтвердив, що проект продовжить розвиватися з Максом. Претензії Ювентуса на європейську корону знову відкладаються – ця Ліга чемпіонів стала розчаруванням.