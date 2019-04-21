toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Нідерланди
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Аякс встановив клубний рекорд за забитими голами

09:50 300 Читать на русском
Аякс встановив клубний рекорд за забитими голами
Аякс / Фото Soccer24

Нідерландський Аякс не перестає вражати в поточному сезоні.

В поточному сезоні Аякс забив 156 голів у всіх турнірах, що стало новим рекордом клубу, повідомляє OptaJohan.

Все заради Аякса – у Нідерландах перенесли тур чемпіонату через вихід амстердамців у півфінал ЛЧ

Амстердаський клуб впевнено лідирує в національному чемпіонаті (107 голів), вийшов у півфінал Ліги чемпіонів (32 м'ячі), де зустрінеться з Тоттенхемом, а також вийшов у фінал Кубка Нідерландів (17 голів), де зіграє з Віллемом ІІ.

Нагадаємо, в раундах плей-офф ЛЧ гравці Аякса сенсаційно вибили Реал та Ювентус.

"Бейбі-Аякс дав урок". Не зовсім сенсація, герої Тен Хага кращі за легенд 90-х, шалені прибутки та фіаско Ювентуса

Теги
Аякс Аякс Нідерланди Рекорди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
27
хв
Хетафе
15:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук