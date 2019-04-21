Аякс встановив клубний рекорд за забитими голами

Нідерландський Аякс не перестає вражати в поточному сезоні.

В поточному сезоні Аякс забив 156 голів у всіх турнірах, що стало новим рекордом клубу, повідомляє OptaJohan.

Все заради Аякса – у Нідерландах перенесли тур чемпіонату через вихід амстердамців у півфінал ЛЧ

Амстердаський клуб впевнено лідирує в національному чемпіонаті (107 голів), вийшов у півфінал Ліги чемпіонів (32 м'ячі), де зустрінеться з Тоттенхемом, а також вийшов у фінал Кубка Нідерландів (17 голів), де зіграє з Віллемом ІІ.

Нагадаємо, в раундах плей-офф ЛЧ гравці Аякса сенсаційно вибили Реал та Ювентус.

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