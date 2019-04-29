Дайєр: Ми добре знаємо Аякс, адже кілька наших футболістів грали за цю команду

Захисник Тоттенхема Ерік Дайєр поділився очікуваннями від півфінального поєдинку Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Аякс – фантастична молода команда, за якою цікаво спостерігати. Вони грають в привабливий футбол, у них багато хороших гравців, багато молоді.

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Ми їх добре знаємо, бо у нас в команді є кілька хлопців, які грали в Аяксі, і тому що вони проводять неймовірний сезон. Вони заслужили своє місце в півфіналі, і ми розуміємо, що попереду дуже складний матч", – цитує Дайєра офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між Тоттенхемом та Аяксом відбудеться завтра, 30-го квітня, початок поєдинку запланований на 22:00.

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