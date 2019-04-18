Динамо та ще 5 неймовірних команд, які розпались, так і не реалізувавши свій потенціал у Лізі чемпіонів

Британське видання FourFourTwo склало рейтинг команд, які не змогли повністю реалізувати свій шалений потенціал у Лізі чемпіонів. У цьому списку опинилось і київське Динамо часів Валерія Лобановського.

Амстердамський Аякс став головним відкриттям поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Молода команда Еріка Тен Хага вже вразила всю Європу, у блискучому стилі вибивши з турніру Реал та Ювентус – топ-клуби, для яких виліт став болючим ударом.

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Втім, наступний сезон Аякс вже не гратиме у цьому складі. Лідер команди Френкі де Йонг влітку стане гравцем Барселони, така ж доля може спіткати і капітана Маттейса Де Лігта. Давід Нерес, Ніколас Тальяфіко, Хакім Зієш – ці гравці також перебувають в колі інтересів багатьох клубів.

Але таке життя – як тільки з'являється команда-сенсація, так практично одразу світові багатії з легкістю переманюють її найкращих виконавців. Так було, є і, мабуть, буде ще довго. Пропонуємо пригадати команди, які могли наробити галасу в Лізі чемпіонів, але були безжально "пограбовані" топ-клубами Європи.

Монако 2003/04

Сенсаційні монегаски дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, але не змогли завоювати трофей, поступившись у вирішальному матчі іншій сенсації – Порту Жозе Моурінью. На шляху до вирішального матчу підопічні Дідьє Дешама здолали Локомотив, Реал та Челсі.

У складі тієї команди виступали Людовік Жюлі, Фернандо Мор'єнтес, Жером Ротен, Патріс Евра. З цього квартету на наступний сезон залишився лише останній. Жюлі перейшов у Барселону, Мор'єнтес повернувся у Реал, з якого згодом перебрався в Ліверпуль, а Ротен підписав контракт з ПСЖ. На початку 2006-го пішов і Евра, який продовжив кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Це стало початком тривалого застою Монако – лише в сезоні 2016/17 монегаски знову заявили про себе на всю Європу, ставши чемпіоном Франції та дійшовши до півфіналу ЛЧ.

Байєр 2001/02

Той Байєр виглядав неймовірно сильним, проте кінцівка сезону видалась для команди Клауса Топмеллера дуже невдалою. "Фармацевти" лише на одне очко поступились чемпіону Німеччини Борусії Д та програли фінал Кубка Шальке.

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Залишався фінал Ліги чемпіонів, у якому Байєру протистояв мадридський Реал. Рауль швидко відкрив рахунок, проте Лусіо вирівняв результат. Перемогу Реалу приніс той самий легендарний гол Зінедіна Зідана – як наслідок, симпатичний Байєр не виграв жодного титулу, після чого за ним закріпилось образливе прізвисько "Неверкузен".

Лідери команди Міхаель Баллак та Зе Роберто влітку перебрались в Баварію, пізніше Байєр покинули і Бербатов з Лусіо. Після цього "фармацевти" і близько не змогли повторити той сенсаційний успіх.

Аякс 2002/03

Приблизно раз на десятиліття в Аякса з'являється так зване "Золоте покоління". У 90-х амстердамці сенсаційно виграли Лігу чемпіонів, а у сезоні 2002/03 дійшли до чвертьфіналу. Аякс був близьким до виходу в півфінал, проте драматично поступився Мілану, пропустивши вирішальний гол на 90-й хвилині (до слова, у тому матчі забивав і наш Андрій Шевченко).

У складі тієї команди виблискували Златан Ібрагімовіч, Крістіан Ківу, Рафаель ван дер Ваарт, Енді ван дер Мейде, Уеслі Снейдер, Ярі Літманен, Томас Вермален та інші. Вже влітку клуб почав втрачати перших зірок – Ківу, ван дер Мейде, пізніше пішли ван дер Ваарт та Ібрагімовіч. Вже в наступній ЛЧ Аякс посів останнє місце у групі з Міланом, Брюгге та Сельтою, а після того пішов у тінь на декілька років.

Динамо 1998/99

Той сезон великої команди Валерія Лобановського пам'ятають, напевне, всі. Після драматичного виходу в груповий турнір у протистоянні зі Спартою були феєричні перемоги над Арсеналом та Реалом. На шляху киян стала лише мюнхенська Баварія, яка не без долі везіння вибила чемпіонів України за крок до фіналу єврокубка.

Головна зірка тієї команди – Андрій Шевченко – влітку став гравцем італійського Мілана, капітан Олег Лужний підписав контракт з Арсеналом. Через рік у Тоттенхем та Мілан відповідно перебрались Сергій Ребров та Каха Каладзе, після чого кияни вже не змогли повторити той успіх. Відтоді динамівці у Лізі чемпіонів діставались максимум до 1/8 фіналу, а в Лізі Європи/Кубку УЄФА – до півфіналу (сезон 2008/09).

Парма 1998/99

В тому сезоні Парма під керівництвом Альберто Малезані виграла Кубок УЄФА, обігравши у фіналі французький Марсель. Та команда з Буффоном, Вероном, Нестою, Тюрамом, Креспо та іншими могла наробити серйозного галасу в Лізі чемпіонів, але саме тоді концерн Parmalat, який був головним спонсором клубу, почав відчувати фінансову кризу. Влітку 1999-го Парму покинули Сенсіні та Верон, що стало початком кінця. Пармезанці поступились Рейнджерс у кваліфікації ЛЧ 1999/00 та не зіграли у груповому турнірі.

Далі були відхід всіх лідерів, коротке відродження в середині 2000-х та подальше банкрутство.

Борусія Д 2012/13

Молода та шалена команда Юргена Клоппа в тому сезоні стала справжнім відкриттям Ліги чемпіонів, дійшовши до фіналу турніру.

На шляху до вирішального матчу Боруссія пройшла Шахтар, Малагу та Реал (той самий неймовірний матч з каре Роберта Лєвандовскі), а от у фіналі Баварія завадила дортмундцям взяти європейський трофей, забивши переможний гол на останніх хвилинах поєдинку.

Ще в ході того сезону стало відомо про перехід Маріо Гьотце в Баварію, а через рік його шляхом пішов найкращий бомбардир Роберт Лєвандовскі. Пізніше "джмелів" залишили й інші лідери – Ілкай Гюндоган та Матс Хуммельс, на сьогоднішній день в команді з того часу залишились лише Марсель Шмельцер, Марко Ройс та Лукаш Піщек.

Зникли і серйозні успіхи в єврокубках – найвищим досягненням Борусії стала 1/4 фіналу ЛЧ 2016/17.

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