Аллі: Наш досвід на чемпіонаті світу може стати ключем Тоттенхема до перемоги в Лізі чемпіонів

Хавбек Тоттенхема Деле Аллі заявив, що участь на чемпіонаті світу може допомогти його команді виграти Лігу чемпіонів.

"Думаю, це саме той випадок, коли наш досвід на чемпіонаті світу може стати ключем до перемоги в Лізі чемпіонів. Турнір багато дав нам, ми були в різних ігрових ситуаціях. У Лізі чемпіонів ми показали, що винесли свої уроки.

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Кожен сезон Тоттенхем демонструє найкращу гру в англійській Прем'єр-лізі і в Лізі чемпіонів. Ми рухаємося в правильному напрямку, і повинні продовжувати це робити. Нам необхідно розробити стратегію на півфінал Ліги чемпіонів і повірити в свої сили", – цитує Деле Аллі Goal.com.

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Нагадаємо, у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем зустрінеться з Аяксом. Поєдинки відбудуться 30 квітня та 8 травня. Обидва матчі розпочнуться о 22:00.