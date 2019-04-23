Ліга чемпіонів 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналами

Букмекери оновили прогнози на Лігу чемпіонів 2018/19. "Футбол 24" представляє нові коефіцієнти на фаворитів ЛЧ перед півфіналами турніру.

До півфіналу Ліги чемпіонів 2018/19 пробились Барселона, Ліверпуль, Аякс та Тоттенхем. Перші троє загалом здобули 14 кубків (по 5 – Барселона та Ліверпуль та 4 у Аякса), тоді як лондонці ще жодного разу не грали навіть у фіналі.

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Для них шлях до півфіналу склався по-різному – Ліверпуль доволі легко пройшов Баварію та Порту, Барселона не помітила Ліон і Манчестер Юнайтед. Тоттенхем несподівано вибив з турніру Борусію Д та Манчестер Сіті, а Аякс взагалі став головною сенсацією турніру – команда Еріка Тен Хага залишила не при справах Реал і Ювентус.

Тому, порівняно з останніми роками, маємо доволі незвичних півфіналістів – такі гранди як Атлетіко, Ювентус, Реал та Манчестер Сіті не зуміли кваліфікуватись до четвірки найкращих команд Європи, хоча той же Ман Сіті вважався одним із головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів.

Провідні букмекерські контори одностайно вважають переможця пари Барселона – Ліверпуль фаворитом турніру.

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William Hill пропонує на поставити на перемогу "блаугранас" в Лізі чемпіонів 2018/19 з коефіцієнтом 2,50. Трохи нижче оцінюють шанси Ліверпуля – 3,50. Тріумф Тоттенхема та Аякса оцінюється у 4,50 та 5,00 відповідно. Барселона та Тоттенхем виступають і фаворитами півфінальних протистоянь.

Bwin дає приблизно такі ж коефіцієнти на переможця ЛЧ 2018/19:

Барселона – 2,60

Ліверпуль – 3,40

Тоттенхем – 5,0

Аякс – 5,0

Bet365 дещо змінила свої котирування. Зокрема, дещо більше повірила в Тоттенхем, знизивши коефіцієнт на команду Почеттіно з 5,50 до 5,00. В іншому все без змін – Барселона вважається головним фаворитом (2,50), дещо нижчі шанси у Ліверпуля (3,50). Ймовірність перемоги Тоттенхема, як вже зазначалось, 5,00, а Аякса – 5,50.

Перші півфінальні поєдинки ЛЧ відбудуться 30 квітня та 1 травня. Матчі-відповіді – 7 та 8 травня. Фінал Ліги чемпіонів 2018/19 пройде 1 червня у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.

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