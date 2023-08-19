Тоттенхем переграв Манчестер Юнайтед у 2-му турі АПЛ 2023/24. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перший тайм завершився нулями, а вже на старті другої половини "шпори" вийшли вперед. На 49-й хвилині Сарр забив дебютний гол за Тоттенхем.

Тоттенхем переміг Манчестер Юнайтед у матчі з чотирма стійками та автоголом

Команда Тен Хага пішла вперед, але свої моменти не використала, ще й пропустила вдруге. Лісандро Мартінес у боротьбі з Девісом зрізав м'яч у власні ворота. Манкуніанці впродовж матчу завдали 6 ударів у площину воріт Вікаріо, однак італійський кіпер діяв надійно. Ще двічі його страхувала стійка.

2:0 – Тоттенхем здобув першу перемогу під керівництвом Ангелоса Постекоглу та набрав 4 очки. У "червоних дияволів" залишилося 3 пункти.