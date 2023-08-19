Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед во 2-м туре АПЛ 2023/24. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Первый тайм завершился нулями, а уже на старте второй половины "шпоры" вышли вперед. На 49-й минуте Сарр забил дебютный гол за Тоттенхэм.

Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед в матче с четырьмя стойками и автоголом

Команда Тен Хага пошла вперед, но свои шансы не использовала, еще и пропустила второй раз. Лисандро Мартинес в борьбе с Дэвисом срезал мяч в свои ворота. Манкунианцы на протяжении матча нанесли 6 ударов в створ Викарио, однако итальянский кипер действовал надежно. Еще дважды его страховала стойка.

2:0 – Тоттенхэм одержал первую победу под руководством Ангелоса Постекоглу и набрал 4 очка. У "красных дьяволов" осталось 3 пункта.