Вболівальники після тривалої паузи зможуть переглянути матчі наживо. Першим кроком став допуск глядачів на матч Кубка англійської ліги.

Міністерсто культури, медіа та спорту Великобританії допустило глядачів на фінальний матч Кубка ліги за участі Тоттенхема та Манчестер Сіті, повідомляє офіційний сайт "містян".

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У продаж надійде 8 тисяч квитків, які будуть реалізовані командами учасницями фіналу, а також віддані місцевим жителям району, в якому розташований Уемблі, та працівникам Національної служби охорони здоров'я, як подяка за боротьбу з коронавірусом. Цікаво, що допуск вболівальників є офіційним тестовим заходом.

Зауважимо, фінал Кубка англійської ліги сезону 2020/21 відбудеться вже 25 квітня, початок зустрічі запланований о 18:00.

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