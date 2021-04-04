Болельщики после длительной паузы смогут посмотреть матчи вживую. Первым шагом стал допуск зрителей на матч Кубка английской лиги.

Министерсто культуры, СМИ и спорта Великобритании допустило зрителей на финальный матч Кубка лиги с участием Тоттенхэма и Манчестер Сити, сообщает официальный сайт "горожан".

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В продажу поступит 8 тысяч билетов, которые будут реализованы командами участницами финала, а также переданы местным жителям района, в котором расположен Уэмбли, и работникам Национальной службы здравоохранения, как благодарность за борьбу с коронавирусом. Интересно, что допуск болельщиков является официальным тестовым мероприятием.

Заметим, финал Кубка английской лиги сезона 2020/21 состоится уже 25 апреля, начало встречи запланировано в 18:00.

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