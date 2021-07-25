Тоттенхем готовий розпочати новий розіграш чемпіонату Англії без своєї головної зірки.

Нападник "шпор" Харрі Кейн не братиме участь у матчі першого туру проти Манчестер Сіті (15 серпня), стверджує The Telegraph.

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Тоттенхем надасть додатковий відпочинок своєму бомбардиру, який провів дуже виснажливий Євро. Англія дійшла до фіналу, а Кейн виходив у старті на всі 7 матчів турніру. Цікаво, що упродовж трансферного вікна форварда лондонців сватають саме у Манчестер Сіті.

Нагадаємо, в минулому сезоні Кейн з 23 голами виграв бомбардирські перегони АПЛ, але Тоттенхем посів лише сьому сходинку.

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