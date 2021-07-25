Тоттенхэм готов начать новый розыгрыш чемпионата Англии без своей главной звезды.

Нападающий "шпор" Харри Кейн не будет участвовать в матче первого тура против Манчестер Сити (15 августа), утверждает The Telegraph.

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Тоттенхэм предоставит дополнительный отдых своему бомбардиру, который провел очень утомительный Евро. Англия дошла до финала, а Кейн выходил в старте на все 7 матчей турнира. Интересно, что в течение трансферного окна форварда лондонцев сватают именно в Манчестер Сити.

Напомним, в прошлом сезоне Кейн с 23 голами выиграл бомбардирскую гонку АПЛ, но Тоттенхэм занял лишь седьмое место.

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