Ливерпуль мог повести в счете на 12 минуте, но Викарио потянул удар Гакпо и добивание Робертсона. Мерсисайдцы быстро остались в меньшинстве – Кёртис Джонс увидел перед собой красную карточку за опасную игру против Биссума. Арбитр еще и отменил гол Диаса после сомнительного офсайда. Федерация судей Англии признала "серьезную человеческую ошибку" в решении отменить гол колумбийца.

Ливерпуль вдевятером проиграл Тоттенхэму в матче со спорным судейством – автогол на последних секундах стал роковым

А Тоттенхэм забил по правилам – Мэддисон разрезал передачей защиту Ливерпуля, а Ришарлисон выкатил Сону на пустые ворота. Мерсисайдцы отыгрались перед перерывом – Гакпо с разворота пробил Викарио. Во втором тайме Ливерпуль остался вдевятером – Жота сбил Удоджи, получив вторую желтую. Тоттенхэм дожал соперника на 90+6 – Матип в собственные ворота срезал прострел Педро Порро.