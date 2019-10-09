Тотовицький повернувся в загальну групу Шахтаря

У складі донецького Шахтаря одним травмованим стало менше.

Півзахисник Шахтаря Андрій Тотовицький відновив тренування у загальній групі, повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар. 26-річний футболіст востаннє грав за першу команду ще 16 березня. З того часу у його активі всього 2 зустрічі у складі команди U-21. В останньому матчі проти Зорі 6 жовтня він зіграв 90 хвилин і реалізував пенальті.

Хочолава та Тотовицький повернулись до тренувань після травм

Нагадаємо, майбутнє хавбека довго залишалося невизначеним – упродовж літа його пов'язували з переходом в інший клуб. Зокрема, фігурували чутки про Ференцварош Сергія Реброва, однак, Тотовицький все ж залишився у Шахтарі.

До слова, під час перерви у чемпіонаті, пов’язаної з матчами збірних, Шахтар проведе кілька спарингів. Перший з них відбудеться 9 жовтня з командою Першої ліги Оболонь-Бровар.

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