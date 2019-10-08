Твіттеріада. Кандидат у збірну України піддався чарам гарячої аргентинки, або Чи думав Луческу про Динамо та Карпати

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. "А білочки вже не ті..."

Збірна України зібралася знову, щоб зробити чергові два кроки в напрямку Євро-2020. Один із лідерів "синьо-жовтих" – Олександр Зінченко – прибув у не найкращому гуморі після сенсаційної поразки Ман Сіті від Вулвз. Хоча ще до матчу наш легіонер радісно бавив кохану Владу Щеглову у Манчестері.

Андрій Ярмоленко також не зумів зарадити поразці свого клубу, але у товаристві Юрія Паньківа забудеш про усі біди.

Один із тренерів збірної України Олександр Шовковський не вперше відвідує тир. "Навичка – це до автоматизму доведена дія. І стабільність у виконанні вправ", – пояснює СаШо.

Минулого тижня три українські клуби відстрілялися у 2-му турі єврокубків. Найкращий результат здобутий Шахтарем – виїзна перемога над Аталантою на Сан-Сіро. Із віп-ложі за своїми колишніми підопічними стежив Мірча Луческу. До слова, Вадим Шаблій вважає румуна "найкращим тренером Шахтаря". Цікаво, чи обмежилися вони у своєму діалозі лише "гірниками". Є Динамо, Карпати...

Йосіп Піваріч стежив за швейцарськими стражданнями Динамо у товаристві свого сина.

Кирило Ковалець: той випадок, коли зіграв проти Гента так, що тебе хвалять. Є перше очко Олександрії в історії Ліги Європи!

Український фан-клуб Сергія Реброва на матчі Ференцварош – Лудогорець. Ба, Віктор Вацко та Сергій Стаховський не додали фарту чемпіону Угорщини.

Наш угорський легіонер Юрій Габовда – за читанням культової автобіографії – руйнує певні стереотипи про футболістів.

Екс-голкіпер Карпат, Зорі і Чорноморця Юрій Мартищук після завершення кар'єри став ді-джеєм. "Проводжу осінні деньочки у себе в студії", – звітує новоспечений митець.

Голкіпер, а тепер ді-джей: Юрій Мартищук дав перше інтерв’ю за 4 роки – про Карпати, бійку із Шуховцевим і нове життя

Андрій Тотовицький: "Осінь тішить". Чого не скажеш про перспективи цього хавбека у Шахтарі...

Зустріч старих друзів: Сергій Кравченко, Руслан Ротань, Матеус. Пом'янули Дніпро...

СК Дніпро-1: очікування були далекими від реальності, або Чому команда Михайленка не стала "третьою силою"

Шапіто у брестському Динамо. Другий ліворуч – Олександр Нойок. Будете сміятися, але саме йому належить фраза "Я не гомофоб, але у нас православна країна, тут гей-парадів не треба".

"А білочки вже не ті", – Владислав Ващук також уміє здивувати.

Світ. Потужні ноги, які належали Карпатам

Впізнаєте цього добродія? Бразильський екс-захисник Дніпра Андерсон Піко зараз виступає за угорську Кішварду.

Нагодувати Дерліса Гонсалеса, актуальну зірку Сантоса, – велика честь для будь-якого бразильського м'ясника.

Фернандо Тіссоне відпрацьовує на тренуванні свого нового клубу – уругвайського Насьйоналя із Монтевідео. Не так давно ці потужні ноги належали львівським Карпатам.

"Коли твій герой навідує тебе на роботі", – Стівен Джеррард не приховує радості від візиту Пола Гаскойна.

Неймар читає хейтерські коментарі від фанатів ПСЖ.

Допінг Луїса Суареса, після якого він самотужки перестріляв Інтер і заклав початок розгрому Севільї.

Зачіска по-японськи для Давіда Вільї.

Девід та Вікторія Бекхем – ідеальне зіркове подружжя.

Андреа Пірло перемкнувся на більш аристократичний вид спорту, ніж футбол. Шева схвалює.

Бастіан Швайнштайгер і жовтневий ранок у Чикаго. Сьогодні 35-річна легенда німецького футболу оголосив про закінчення кар'єри...

Неймовірно колоритні ветерани кальчо – Крістіан Вієрі та Каха Каладзе.

Зірка китайської ліги Андерсон Таліска і його кохана. Дуже гаряче! Спекотніше буває хіба що у Бонусах.

Бонуси. Влучила у серце хороброго Річарда

У травні "Футбол 24" писав про Річарда Лазарєва – аргентинця українського походження, вихованця Боки Хуніорс та Рівер Плейт, який зараз капітанить у юнацькій команді клубу Ланус. Талант вже привернув увагу самого Дієго Сімеоне, а його батько на пряме запитання, чи хотів би син захищати кольори збірної України, відповів ствердно: "Для нього стало б великою честю грати за свою історичну Батьківщину".

Він зацікавив Дієго Сімеоне: українець став капітаном аргентинської команди і мріє про збірну України

Паралельно Річард розбудовує особисте життя. Вочевидь, пристрасний роман із дівчиною, яка в Instagram фігурує під нікнеймом Yohaapetrasso, – став для нього першими настільки серйозними стосунками. Ця аргентинка, варто визнати, – просто вогонь!

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Твіттеріада. Легенда Шахтаря вболівав за Динамо, Гвардіола не відмовив Лободі, або Вона кохає його попри вилучення