Тотовицкий вернулся в общую группу Шахтера

В составе донецкого Шахтера одним травмированным стало меньше.

Полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий возобновил тренировки в общей группе, сообщает официальный сайт ФК Шахтер. 26-летний футболист в последний раз играл за первую команду еще 16 марта. С тех пор на его счету всего 2 встречи в составе команды U-21. В последнем матче против Зари 6 октября он сыграл 90 минут и реализовал пенальти.

Хочолава и Тотовицкий вернулись к тренировкам после травм

Напомним, будущее хавбека долго оставалось неопределенным – в течение лета его связывали с переходом в другой клуб. В частности, фигурировали слухи о Ференцвароше Сергея Реброва, однако, Тотовицкий все же остался в Шахтере.

К слову, во время перерыва в чемпионате, связанного с матчами сборных, Шахтер проведет несколько спаррингов. Первый из них состоится 9 октября с командой Первой лиги Оболонь-Бровар.

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