Хочолава та Тотовицький повернулись до тренувань після травм

Збірна України — 20:21 346
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Шевченко оголосив список гравців збірної України на матчі відбору Євро-2020 проти Литви та Португалії
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Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 18:30 2503
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Чому "кризове Динамо, з якого насміхається Шахтар", обіграло Мальме в ЛЄ на спорожнілому стадіоні – версія шведських ЗМІЛіга Європи — 17:56 4138
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Реал знайшов сенсаційну заміну ЗідануІспанія — 17:05 3938
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"У такому хаосі, який ми бачили в Карпатах, прогрес неможливий": чому німець із Гамбурга вболіває за "зелено-білих"Інтерв’ю — 16:00 2832