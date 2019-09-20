Хочолава та Тотовицький повернулись до тренувань після травм

Гравці Шахтаря Андрій Тотовицький та Давид Хочолава продовжують реабілітацію після пошкоджень.

Давид Хочолава і Андрій Тотовицький, які продовжують курс реабілітації після травм, вже приступили до тренувань на футбольному полі, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Зазначається, що гравці тренуються індивідуально під наглядом фізіотерапевтів, але невідомо, коли зможуть повернутись на поле.

Нагадаємо, що матч Десна – Шахтар відбудеться 22-го вересня, гра розпочнеться о 14:00. Додамо, що "гірники" поки йдуть без втрат у чемпіонаті, очолюючи турнірну таблицю.

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