Тотовицький: Матчі з Динамо завжди важкі, це буде справжня боротьба

Хавбек донецького Шахтаря Андрій Тотовицький поділився очікуваннями від матчу 14 туру УПЛ проти Динамо.

"Принциповий матч для кожного гравця Шахтаря. Відрив в чемпіонаті не важливий. Це буде справжня боротьба.

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З Динамо завжди гри виходять важкими", – сказав футболіст в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо розпочнеться завтра о 17:00.

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