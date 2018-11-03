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Тотовицький: Матчі з Динамо завжди важкі, це буде справжня боротьба

2 листопада 22:36 128 Читать на русском
Тотовицький: Матчі з Динамо завжди важкі, це буде справжня боротьба
Андрій Тотовицький / Фото: ФК Шахтар

Хавбек донецького Шахтаря Андрій Тотовицький поділився очікуваннями від матчу 14 туру УПЛ проти Динамо.

"Принциповий матч для кожного гравця Шахтаря. Відрив в чемпіонаті не важливий. Це буде справжня боротьба.

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З Динамо завжди гри виходять важкими", – сказав футболіст в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо розпочнеться завтра о 17:00.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

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