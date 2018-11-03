toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АРСЕНАЛ - ЛИВЕРПУЛЬ

Тотовицкий: Матчи с Динамо всегда тяжелые, это будет настоящая борьба

2 ноября 22:38 16 Читати українською
Тотовицкий: Матчи с Динамо всегда тяжелые, это будет настоящая борьба
Андрей Тотовицкий / Фото: ФК Шахтер

Хавбек донецкого Шахтера Андрей Тотовицкий поделился ожиданиями от матча 14 тура УПЛ против Динамо.

"Принципиальный матч для каждого игрока Шахтера. Отрыв в чемпионате не важен. Это будет настоящая борьба.

Шахтер – Динамо: кто самый результативный, самый грубый и самый влиятельный в Классическом – неожиданные данные

С Динамо всегда игры получаются тяжелыми", – сказал футболист в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, матч 14 тура УПЛ Шахтер – Динамо начнется завтра в 17:00.

Шахтер – Динамо: прогноз на матч 14 тура УПЛ

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
16
час
:
45
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев Андрей Тотовицкий Андрей Тотовицкий
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
45
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук