Ковалівський клуб оголосив про перші зимові трансфери. Новачками стали колишні гравці Динамо і Шахтаря.

Павло Оріховський та Андрій Тотовицький приєднались до команди Ярослава Вишняка на правах вільних агентів, інформує сайт клубу. Інші деталі невідомі.

Костишин покинув Колос

Оріховський нещодавно покинув Рух, у якому провів лише пів року. Та Колос не є чужим для нього: хавбек, який є вихованцем Динамо, за ковалівців протягом двох минулих сезонів зіграв 45 матчів, відзначився 9 м'ячами й 5 асистами.

Тотовицький виступав за Десну з січня 2020-го (47 поєдинків, 16 голів та 9 результативних передач). Тиждень тому вихованець Шахтаря попрощався з чернігівцями.

До слова, Колос першу частину кампанії УПЛ завершив в середині турнірної таблиці на восьмій сходинці.

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