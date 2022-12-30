Ковалевский клуб объявил о первых зимних трансферах. Новичками стали бывшие игроки Динамо и Шахтера.

Павел Ореховский и Андрей Тотовицкий присоединились к команде Ярослава Вишняка на правах свободных агентов, сообщает сайт клуба . Остальные детали неизвестны.

Костышин покинул Колос

Ореховский недавно покинул Рух, в котором провел всего полгода. Но Колос не чужд ему: хавбек, который является воспитанником Динамо, за ковалевцев в течение двух прошлых сезонов сыграл 45 матчей, отличился 9 мячами и 5 ассистами.

Тотовицкий выступал за Десну с января 2020-го (47 поединков, 16 голов и 9 результативных передач). Неделю назад воспитанник Шахтера простился с черниговцами.

К слову, Колос первую часть кампании УПЛ завершил в середине турнирной таблицы на восьмой строчке.