Тотовицкий и Ореховский стали игроками Колоса
Ковалевский клуб объявил о первых зимних трансферах. Новичками стали бывшие игроки Динамо и Шахтера.
Павел Ореховский и Андрей Тотовицкий присоединились к команде Ярослава Вишняка на правах свободных агентов, сообщает сайт клуба. Остальные детали неизвестны.
Ореховский недавно покинул Рух, в котором провел всего полгода. Но Колос не чужд ему: хавбек, который является воспитанником Динамо, за ковалевцев в течение двух прошлых сезонов сыграл 45 матчей, отличился 9 мячами и 5 ассистами.
Тотовицкий выступал за Десну с января 2020-го (47 поединков, 16 голов и 9 результативных передач). Неделю назад воспитанник Шахтера простился с черниговцами.
К слову, Колос первую часть кампании УПЛ завершил в середине турнирной таблицы на восьмой строчке.
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