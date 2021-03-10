Тотовицкий – о матче с Шахтером: Мы уже отбирали у них очки, но хочется побеждать
Полузащитник Десны Андрей Тотовицкий, в свое время выступавший за Шахтер, настроен отобрать очки у "горняков" в поединке 18-го тура Премьер-лиги.
– После двух побед подряд к матчу с Шахтером команда подходит в приподнятом настроении?
– Да, после двух побед мы подходим в хорошем расположении духа. Сейчас денек отдохнем и будем готовиться на матч против Шахтера.
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– Можно ли назвать матч с Шахтером одним из решающих в борьбе за призовые места?
– Он не будет самым решающим, но точно один из. Плотность в турнирной таблице сейчас такова, что нужно брать очки во всех матчах.
– Десне еще не удавалось победить Шахтер, сможете исправить это в воскресном матче?
– Да, мы в первом круге первый раз очки у Шахтера отобрали, но, конечно, хочется побеждать, как Шахтер, так и остальные команды. Это будет очень тяжелая игра, потому что Шахтер – это команда, которая играет в 1/8 Лиги Европы и будет очень тяжелый и интересный матч.
Поединок 18 тура УПЛ Шахтер – Десна состоится в воскресенье, 14 марта, на НСК Олимпийский. Начало – в 17:00. Билеты можно приобрести по ссылке.
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