Десна розгромила Рух в рамках 17-го туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Вранці чернігівці дивувалися зі стану поля на стадіоні Скіф. На восьмий день весни у Львові несподівано випав сніг. На щастя, газон був підготовлений належним чином. Щоправда, господарі від такого перебігу подій дивідендів не отримали.

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Десна була фаворитом і не стала затягувати із підтвердженням цього статусу. На 21-й хвилині за помилку був покараний Сігурдссон. Ісландець виніс м'яч прямо в Тотовицького, який забрав відскок, і покотив під постріл Чепурненка – 0:1. Наприкінці тайму все той же Тотовицький оформив асистентський дубль. Цього разу Андрій класним пасом вивів на ударну позицію Картушова.

Після перерви картина не змінилася. Господарі оборонялися, а гості намагалися збільшити свою перевагу. Зробити рахунок непристойним підопічні Олександра Рябоконя змогли за хвилину в середині другого тайму. Спочатку Будківський реалізував пенальті (Білий зіграв рукою), а згодом Гуцуляк завершив стрімку контратаку влучним пострілом під дальню стійку.

Всі спроби Руха забити бодай гол престижу виявилися невдалими. Десна поклала до своєї скарбнички чергові три очки і повернула собі четверте місце. Львів'яни залишилися на 12-й сходинці.

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